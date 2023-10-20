Ворог розпочав нову хвилю наступу: яка зараз ситуація біля Авдіївки, куди приїжджав Залужний

Довкола Авдіївки знову почалися запеклі бої. Ворог розпочав нову хвилю штурмів та використовує багато техніки для того, щоб оточити місто.

Голова Авдіївської місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш розповів в ефірі національного телемарафону про ситуацію біля Авдіївки. На вулиці настільки страшно перебувати, що люди, які були записані на евакуацію, відмовилися виходити з укриттів та виїжджати. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Росіяни не полишають спроб захопити Авдіївку, зазнають колосальних втрат: карта бойових дій

Ситуація важка: для чого Залужний приїжджав під Авдіївку

Віталій Барабаш розповів, що Валерій Залужний був на Авдіївському та Куп'янському напрямках та провів наради з командирами.

Я впевнений, що якісь певні заходи після відвідування Головкома будуть. Якщо він приїхав, це ознака того, що це дуже важливі напрямки зараз,

– сказав Барабаш.

За його словами, наразі ситуація на Авдіївському напрямку дуже важка і ворог активно штурмує місто. У ніч на 19 жовтня розпочалась нова хвиля штурмів, яка не менш потужна ніж та, що була 10 – 11 жовтня. Вже добу окупанти намагаються оточити місто та застосовують для цього багато живої сили та велику кількість техніки.

Дуже важко. Хлопці все тримають, все відбили, але дійсно дуже-дуже важко… Ворог тисне і не лишає спроб оточити місто,

– повідомив Барабаш.

Віталій Барабаш додав, що минулої доби в місті було настільки гучно та страшно, що навіть ті люди, які зголосилися на евакуацію на 19 жовтня, відмовилися виїжджати. Однак запис на евакуацію триває і вона відбувається тоді, коли є охочі виїхати. Наразі у місті залишається 1 601 людина.

Біля Авдіївки ворог зазнає колосальних втрат

Наші захисники намагаються зупинити ворожий наступ на Авдіївку та відбивають атаки окупантів, через що серед останніх багато втрат. За попередніми даними, лиш за минулу добу на Авдіївському напрямку було спалено близько 50 одиниць російської техніки, навіть вдалося "приземлити" ворожий Су-25.

Варто зазначити, що за минулу добу ЗСУ ліквідували рекордну кількість окупантів – 1 380. З них 900 було ліквідовано на Авдіївському напрямку.