Окупанти лізуть, як таргани, запеклі бої тривають, – у МВА розповіли про ситуацію біля Авдіївки

Поблизу Авдіївки російські окупанти посилили обстріли. Вони намагаються просуватися за допомогою броньованої техніки.

Однак ЗСУ потужно тримають свої позиції. Про це повідомив очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Яка ситуація поблизу Авдіївки

За словами Барабаша, вже четверту добу біля Авдіївки тривають запеклі бої. Окупанти б'ють з усього, що в них є. Також активно працює ворожа авіація.

По Авдіївці – ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. По позиціях навіть і не рахували – їх дуже багато – сотні обстрілів по позиціях. Десятки за ніч по самому місту. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. Окупанти лізуть, як таргани, дуже багато,

– розповів глава МВА.

Барабаш зазначив, що російські терористи хочуть взяти Авдіївку в оточення. Однак українські захисники стоять незмінно на своїх позиціях.

На сьогодні дуже ускладнена логістика в Авдіївку. Влада припинила постачання у місто і гуманітарної допомоги, і продуктів харчування.

"Намагаємося тільки забезпечувати евакуацію. Якщо люди мають бажання і хочуть вже їхати, то намагаємося знаходити шпаринки у цих обстрілах. Але у місті в принципі все є – і продукти харчування, і гігієна, і медицина. Є в достатній кількості й з резервом на кілька місяців", – додав Барабаш.

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