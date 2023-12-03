ЗСУ стоять і завдають ворогу значних втрат: окупанти намагаються оточити Авдіївку

Російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Однак, українські захисники стійко тримають оборону.

На Авдіївському напрямку наші воїни завдають агресору значних втрат. Про це інформує 24 Канал.

Важливо "Ситуація стабільно важка": у ЗСУ пояснили, чому ворог хоче захопити Авдіївський коксохім

Атаки агресора успіху не мали

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку.

Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

Додали, що наступальні дії окупантів у районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області успіху не мали. Сили оборони відбили 25 ворожих атак.

Дивіться також Люди живуть в апокаліптичних умовах: моторошне відео зі знищеної ворогом Авдіївки

До речі, 2 грудня у Генштабі повідомили, що штурмові дії окупантів – щоденні. Попри це Сили оборони відбивають атаки росіян.

Ворог лише місцями застосовує бронетехніку. Уся ставка – на піхоту, яку наші воїни ліквідовують у колосальних масштабах.

Оборона в непростих умовах