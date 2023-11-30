Раніше відкрито тягнули її в бік Авдіївки: як росіяни намагаються приховати техніку від ЗСУ

Погода на фронті дуже мінлива – за останні два тижні вже три рази наставала зима й три рази поверталася осінь. Зараз українські бійці зосереджені та активно нищать техніку ворога, яку окупанти підтягують у район Авдіївки та Горлівки.

Росіяни змінили стратегію – усіляко намагаються приховати техніку від українських безпілотників. Детальніше про ситуацію на Авдіївському напрямку розповів 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв, що воює поблизу Горлівки.

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За словами військового, російські окупанти у перші дні активних штурмів Авдіївки відкрито підтягували техніку. Тоді українські військові знищили чимало ворожого озброєння: "Буханки", пушки "Д-30", танки, РСЗВ "Солнцепек". Згодом окупанти почали приховувати техніку від українських дронів – переміщувалися вночі та по лісосмугах.

"Попри такі умови, наші розвідники однаково знаходили цілі, по яких ми відпрацьовували", – наголосив Євген Ієвлєв.

Як погодні умови впливають на роботу FPV-дронів

Як пояснив боєць ЗСУ, погодні умови значно впливають на роботу FPV-дронів. Всупереч всім технічним характеристикам, під час сильних поривів вітру можна втратити "пташку". А найнебезпечніше – дрон з вибухівкою може занести на позиції українських військових.

За місяць штурмів Авдіївки та активних дій, було вражень та помилок стільки, що іноді потрібний час. Два – три дні якогось туману чи дощу, коли ми не можемо літати, щоб проаналізувати та провести роботу над помилками. Зрозуміти, що було не так і чому не вдалося,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ.

Тобто Збройні Сили України використовують дощову погоду й туман для переосмислення своєї стратегії та проробленої роботи. Важко сказати, чи окупанти так само використовують "паузу" на фронті. Оскільки кількість особового складу та техніки, яку кидають під Авдіївку, говорить зовсім про інакше.

понад 100 танків;

250 інших бронемашин;

близько півсотні артилерійських систем;

7 літаків Су-25;

Зауважимо! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові під Авдіївкою з 10 жовтня до 10 листопада знищили близько 10 тисяч російських окупантів . Також російська армія втратила:

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"Я менш як рік на "передку" і ще жодного разу не бачив з "мавіків" такої кількості трупів ворожого особового складу, які лежать та вкривають землю, як зараз на підступах до Авдіївки", – підсумував Ієвлєв.

Актуальна ситуація на Авдіївському напрямку