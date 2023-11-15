Перетворився на рубіж оборони: полковник запасу ЗСУ порівняв Авдіївський коксохім з "Азовсталлю"

Окупанти досі намагаються оточити Авдіївку. Вони також хочуть проникнути на місцевий коксохімічний завод. Там вдається відбивати атаки.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Авдіївський коксохімічний завод працював до повномасштабної війни, перебуваючи за кілька кілометрів від лінії фронту. Тому, ймовірно, свого часу він не був доданий у загальну систему оборони міста. Але зараз над цим працюють.

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Поблизу заводу розташована залізниця, яка йде з Очеретиного на Авдіївку. Окупанти намагаються проскочити цю відстань зі сходу, добігаючи до території коксохіму. Однак українські військові успішно відбивають ці штурми, зокрема, за допомогою артилерії.

Зараз це плацдарм для знищення російських військ. Доля коксохіму залежить від того, що буде далі. Якщо окупанти туди проб'ються, то знищуватимемо їх там. Або ж вийдемо на початкову лінію оборони, яку спочатку вибудовували. Наразі росіян утримують на рубежі оборони біля залізниці. Вони перебувають поблизу місцевого терикона,

– розповів Світан.

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Окупантам там незручно ні оборонятися, ні атакувати. Адже під час наступу їм потрібно пройти кількасот метрів відкритою поверхнею, яка вже давно пристріляна.

За будь-якого розвитку подій ситуація в Авдіївці не зміниться від руху росіян до коксохіму. Думаю, ми поборемося за цей завод. У росіян не буде можливостей до дощів зайти туди та закріпитися. А з початком дощів взагалі не буде можливості виходити за залізницю,

– сказав Світан.

Дивіться розмову з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу

Чи коректно порівнювати Авдіївський коксохім з "Азовсталлю"

Як зазначив Світан, Авдіївський коксохім є меншим за "Азовсталь". Однак там також є багато підземних технологічних рівнів, якісні бомбосховища. Була інформація, що його свого часу також будували, щоб там можна було витримати ядерний удар.

У цьому випадку можна порівнювати його з "Азовсталлю". Хороший укріпрайон. Зараз ми його взяли в загальну систему оборони. В Авдіївки є всі шанси утриматися. А вже після початку дощів великого руху росіян не мало б бути,

– зазначив Світан.

Ситуація в Авдіївці: коротко