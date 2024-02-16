Здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках, – Генштаб про ситуацію на фронті

На Авдіївському напрямку відбувається планове підсилення підрозділів. Окрім того, здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

Захисники продовжують стримувати агресора, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

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Сили оборони відбили 28 атак ворога в районі Авдіївки й Ласточкиного

Протягом минулої доби Сили оборони відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Також повідомили, що на Мар'їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати агресора поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там відбили 34 атаки.

Тим часом на Новопавлівському – відбито 3 атаки південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області. На Лиманському – 6 у районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.

Окрім того, на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 російських атак неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

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