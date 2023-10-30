Зі зруйнованого будинку в Авдіївці евакуювали літню вчительку та її кицю: щемливі кадри

З Авдіївки хитрощами евакуювали колишню вчительку української мови Раїсу Костричко. Раніше відео з нею облетіло мережу.

Через російські обстріли дім Раїси Кострач зруйновано. Окрім її кицьки Машки у неї більше нікого немає, однак тепер вона у надійних руках.

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Що відомо про вчительку Раїсу Кострач

Днями у соцмережах поширювали щемливе відео з Авдіївки фотографів Костянтина та Влади Ліберових. На кадрах було видно літню жінку, яка стояла на балконі розбитої ворожими снарядами квартири у напівзруйнованій багатоповерхівці, тримаючи на руках свого кота.

Раїса Іванівна Костричко у минулому вчителька української мови та літератури. Близько 30 років вона викладала одній зі шкіл Авдіївки.

На світлині вона була разом із кішкою Машкою. Окрім домашньої улюблениці, у Раїси Іванівни більше нікого немає.

30 жовтня 2023 року її змоги евакуювати – "Білим Янголам" разом з фотографами таки вдалось вмовити Раїсу Костричко поїхати з міста.

Жінка довго відмовлялася виїжджати із цього пекла, але врешті-решт погодилася. Зараз Раїса Іванівна вже в безпеці,

– розповіли у Національній поліції України.

Костянтин та Влада Ліберови у своєму інстаграмі розповіли, що жінку вивезли в Покровськ.

Жінку вивезли "обманним шляхом": в чому причина

Ліберови зізналися, що Раїсу Іванівну вивезли дещо "обманним шляхом". Влада Ліберова пояснила, що жінка дуже боялася залишати квартиру, однак вона "трішки не при своєму розумі" через вік, тож це було необхідно.

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Жінці сказали, що її завезуть до Покровська для того, щоб вона зняла пенсію. Після того, як Раїса Іванівна покинула квартиру, забрали її кота. Їй показали його вже у Покровську, щоб вона нічого не запідозрила.

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