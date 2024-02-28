Наступ росіян триває: де після Авдіївки може бути "найгарячіше"

Захопивши Авдіївку, ворог намагається рухатися далі. Окупанти заявляють, що хочуть захопити Куп'янськ, Роботино та відвоювати всі території, які колись звільнили українські військові.

Росіяни не зможуть активно просуватися після боїв в Авдіївці. Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що зараз окупанти потребують оперативної паузи.

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Куди далі рухається ворог

Противник хоче створити так званий "буфер безпеки" біля Авдіївки. Для цього їм потрібно захопити найближчі села: Степове, Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Ласточкине. Деякі з цих сіл вже під окупацією. Далі цей "буфер безпеки" вони можуть використати для перегрупування.

Питання в тому, що за цими селами – наші лінії оборони. Зараз є 2 негативні моменти: нам не вистачає боєприпасів, а росіянам вистачає КАБів,

– зауважив Олександр Коваленко.

Окупанти продовжують використовувати керовані авіаційні бомби. Лише за одну добу у зоні Орлівка – Тоненьке вони скинули приблизно 50 КАБів. Роблячи це, росіяни сильно ризикують, адже там до них можуть дістатися українські військові.

На багатьох ділянках – небезпечна ситуація

Щодо Куп'янська, то там можна очікувати збільшення інтенсивності боїв. Зараз на цьому напрямку окупанти накопичують ресурс, відбувається передислокація військових для посилення наступу. Також не варто відкидати відновлення наступу на Лиман.

Безумовно, небезпечна ситуація і біля Роботиного. Я звернув увагу на те, що росіяни почали називати Роботине – містом, а не селом. Це потрібно для того, щоб виправдати ті втрати, яких вони зазнають, під час наступу туди,

– підкреслив військовий оглядач.

Ворог може переконувати, що це нібито велике місто, транспортний вузол, промисловий центр. Тож після Авдіївки росіяни точно не планують зупинятися. Але все залежатиме від того, якою буде ситуація з боєкомплектом в українському війську.

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