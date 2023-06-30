Місто живе, люди виживають: хто нині погоджується на евакуацію з Авдіївки

В Авдіїївці залишається 1719 людей, серед них 12-річний хлопчик, його не можуть знайти понад 3 місяці. Ворог перетворив місто на другий Бахмут.

Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Охочих виїхати з міста стає все менше, люди переховуються по декілька місяців.

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"За минулий тиждень ми вивезли всього 5 людей. Місто живе, а люди в ньому виживають. Здебільшого їдуть люди, яких “зачепило”, чи можливо хтось з родичів поранений або загинув, або хто дивом вижив після влучання в будинок", – розповів Віталій Барабаш.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів про життя в Авдіївці: дивитись відео

Нелюдські умови в ще живому місті

Без світла, тепла, води, зв’язку та електроенергії. В таких умовах жителі Авдіївки почали жити ще до початку повномасштабного вторгнення, місто знаходиться за декілька кілометрів від окупованого Донецька, по суті перебуває на самій лінії фронту.

Ті умови в яких люди живуть, звичайно, що вони нелюдські, дуже складно жити в місці, в якому води немає майже два роки. Тепло нам перебили ще в березні 2022 року, газу з квітня 2022 року немає, а електрика останній раз в нас була у квітні 2022 року,

– зазначив Віталій Барабаш.

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