Мають три головні цілі: як зараз ворог намагається штурмувати Авдіївку

Росіяни пішли в наступ в районі Авдіївки. Зараз там дуже складна ситуація, тривають безперервні бої. Перед російськими військовими поставили кілька завдань, доволі для них складних.

Окупанти зосередили біля Авдіївки чимало сил, які накопичували протягом місяців. Полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що ресурсу на такі активні штурмові дії їм вистачить щонайменше на тиждень – два.

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Чого хочуть досягнути окупанти

На думку полковника запасу, у росіян є три завдання в Авдіївці, які вони зараз намагаються виконати:

спробувати відтягнути лінію бойового зіткнення за Карлівське водосховище, що західніше Донецька. Це важливо для того, аби убезпечити Донецьк, Макіївку та Ясинувату від ударів української високоточної зброї;

за Карлівське водосховище, що західніше Донецька. Це важливо для того, аби убезпечити Донецьк, Макіївку та Ясинувату від ударів української високоточної зброї; надіслати позитивний інформаційний посил , адже останнім часом у росіян багато втрат: тисячі військових вбито, знищено сотні танків, ББМ, артилерії. Авдіївка може стати таким інформаційним приводом для окупантів;

, адже останнім часом у росіян багато втрат: тисячі військових вбито, знищено сотні танків, ББМ, артилерії. Авдіївка може стати таким інформаційним приводом для окупантів; оточити український гарнізон в Авдіївці для того, щоб можна було "торгуватися" з військово-політичним керівництвом України щодо заморожування бойових дій та наступу ЗСУ. Бо росіяни не мають що протиставити просуванню наших військових на Півдні.

Останні місяці вони збирали достатню кількість сил та засобів для того, щоб почали атаки на Авдіївський гарнізон. Розвідка це бачила і гарнізон був підготовленим. Там є де прикритись, за десять років в Авдіївці вибудувана серйозна система оборони,

– наголосив Роман Світан.

Зокрема, мовиться і про Авдіївський коксохімічний завод. Його можна назвати маленькою "Азовсталлю", адже там також є багато підземних комунікацій, які використовують ЗСУ для оборони.

Крім того, нагадаємо, що загалом оборона Авдіївки утримується вже майже 10 років – з 2014 року.

Роман Світан про завдання росіян в Авдіївці: дивитись відео

Місто хочуть знищити

Оскільки росіяни таки накопичити сили та засоби для наступу в районі Авдіївці, ситуація там справді є дуже складною та напруженою.

Бойового запасу, який у них є в районі цієї агломерації, вистачить щонайменше на 1 – 2 тижні. Підключають авіацію, намагаються зрівняти Авдіївку із землею в такому ж режимі, як знищили Бахмут,

– зауважив полковник запасу.

Для цього бомбардують місто за коксохімічний завод керованими авіаційними бомбами з гвинтокрилів та літаків. Відпрацьовувати намагаються нижче за встановлені системи ППО.

"Перед ними завдання стерти Авдіївку з лиця землі та постаратись або витиснути, або взяти в оточення наш гарнізон", – додав Світан.

Попри дуже складну ситуацію ЗСУ тримають оборону. Готуючись до широкого наступу росіян, там замінували дороги. Ті напрямки, які неможливо було замінувати, українські військові взяли під вогневий контроль, тому в окупантів набагато збільшились втрати в артилерії та живій силі.

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