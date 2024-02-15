Ситуація в Авдіївці критична через нестачу боєприпасів, – Білий дім

У Білому домі стежать за перебігом подій в Авдіївці. Речник Байдена заявив про великий ризик переходу міста під контроль росіян.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу звинуватив республіканців у тому, що вони створюють загрозу для інших українських міст повторити долю Авдіївки.

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Пекло в Авдіївці – через брак снарядів

За словами американського посадовця, критична ситуація, яка зараз склалася в Авдіївці, зумовлена недостатньою підтримкою України з боку союзників. Він наголосив, що пекло у місті відбувається через те, що ЗСУ не вистачає боєприпасів.

Кірбі зазначив, що Авдіївка ризикує потрапити під контроль Москви.

Оскільки Конгрес досі не ухвалив додатковий законопроект, ми не змогли надати Україні артилерійські снаряди, яких вона відчайдушно потребує, щоб зірвати ці російські атаки. Зараз російські війська досягли українських окопів, фактично в Авдіївці, і починають пригнічувати українську оборону,

– наголосив Кірбі.

Окремо речник Білого дому попередив, що, якщо республіканці й надалі будуть вагатися і блокувати допомогу Україні, те, що відбувається в Авдіївці може статися і на інших ділянках фронту.

Кірбі мав на увазі ухвалення законопроєкту про виділення Україні 61 мільярда доларів допомоги. Проєкт вже підтримали у Сенаті. Однак його ще має узгодити Палата представників, де більшість представляють республіканці.

Чи готує Росія новий наступ на Україну весною

На тлі невтішних повідомлень з Авдіївського напрямку низка видань писали про те, що окупанти готують наступ на Харків. Чи слід чекати великих наступальних дій з російського боку, відповів високопосадовець НАТО журналістам у Брюсселі.

За його словами, для Москви навряд чи реально вдатися до великого наступу у найближчі місяці. Щоб мати змогу зробити це, Росія повинна оголосити нову хвилю мобілізації. Однак до виборів президента цього робити не планують.

Хоча Кремль й надалі здійснює приховану мобілізацію, це не допоможе йому у проведенні серйозних операцій.

Високопосадовець НАТО назвав бої за Авдіївку невеликими операціями. Мовляв, подібні речі відбуватимуться на окремих ділянках фронту, але стратегічного наступу не буде.

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