Відео постановні, – Барабаш спростував присутність "Ахмату" на Авдіївському напрямку

Повідомлялося, що підрозділи самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова "Ахмат" нібито зайшли на фланги на Авдіївському напрямку. Але ця інформація не відповідає дійсності.

Про це 24 Каналу заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зауважив, що кадирівці навіть знімали відео, що вони нібито на Авдіївському напрямку.

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"Постановні оці відосікі, як вони з якоїсь гармати нібито по Авдіївці стріляють", – розповів Барабаш.

Однак цих підрозділів немає на напрямку Авдіївки. Кадирівці не беруть участі в бойових діях. Можливо, вони лише сидять у тилу, але не більше.

Коли ці відео дивитися, там, де є дійсно "Ахмат – сила", як вони себе називають, там дуже багато прапорів, дуже багато шевронів і оцієї показової бутафорії. На тому відео того не було,

– зауважив начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

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Це свідчить про те, що, найімовірніше, на цьому відеозаписі були кавказці з інтернаціональної бригади ворога.

"Яка, як вони кажуть, "тримає напрямок на Авдіївській промці", – зауважив Віталій Барабаш.

На Авдіївському напрямку з'явилися, зокрема, підрозділи окупантів "Шторм Z". Це підтверджують і перехоплення розмов ворога. Ці російські бійці вже неодноразово потрапляли в полон до ЗСУ.

Ситуація на фронті на Авдіївському напрямку