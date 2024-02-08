На Авдіївському напрямку Сили оборони спалили ворожий "Алігатор" разом з екіпажем

На Сході захисники знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Всередині був екіпаж з окупантами.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські воїни спалили ворожого "Алігатора".

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Над Авдіївкою згорів вертоліт з окупантами

7 лютого в операційній зоні ОСУВ "Таврія" воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52.

Ворожий “Алігатор” з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку,

– повідомив Тарнавський.

Варто зауважити, що за рахунком це вже 325 знищений російський гелікоптер. Адже саме стільки ворожих вертольотів ЗСУ знищили від початку повномасштабного вторгнення.