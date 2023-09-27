Авелю і в Корець: як митрополит Іларіон з Донецька ділив гроші для УПЦ МП в Україні

Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон (Шукало) досі живе в тимчасово окупованому росіянами Донецьку та продовжує свою діяльність. Зокрема, 72-річний священник займається далеко не духовними справами.

Так, з його листування у телеграмі у 2023 році, яке 24 Каналу передали представники команди KibОrg, можна зрозуміти, які фінансові питання обговорював Іларіон. У них прямо не мовиться про гроші, однак Іларіон зазначає нереальні показники тиску та каже, кому передати цей "тиск".

Дивіться також У Херсоні затримали священника УПЦ МП, який торгував російською зброєю

Що відомо про листування Іларіона про гроші

Іларіон у липні 2023 року, підписаний у телеграмі як Ivan Ivanovich, спілкувався з отцем Віктором (Дреботієм) – протоієреєм Храму на честь всіх святих у Києві.



Протоієрей УПЦ МП Віктор Дреботій / Скриншот із сайту УПЦ МП

У листуванні Іларіон пише про нібито показники здоров'я священнослужителів, проте нюанси цілком демонструють, що насправді вони могли спілкуватись про фінансові розрахунки.

Адже Іларіон надсилає нібито показники тиску та пише про пульс, проте показники, за словами медиків, нереальні. Адже різниця між так званим "верхнім" та "нижнім" показниками не може бути такою маленькою.



Листування про гроші? / Скриншот листування митрополита Іларіона та Віктора Дреботія

Окрім того, Іларіон радить передати "привіт" Філарету. Цілком ймовірно, що мовиться про митрополита Львівського та Галицького.

Більш ніж за місяць Іларіон знову пише дані про тиск, проте цього разу вони ще більш нереальні – 100 стоїть біля показника тиску на той момент, коли серце стиснулося, тому показник не міг бути меншим за той, що показує тиск на судини між ударами головного в організмі "моторчика".



Частина тиску Авелю, а частину – в Корець / Скриншот листування митрополита Іларіона

На жаль, неможливо встановити, які гроші та куди розподіляли священники. Проте відомо, що в УПЦ МП існує монах із позивним Авель, а у Кореці Рівненської області – діє жіночий монастир, який належить Російській православній церкві.



Відомості про засновників Корецького жіночого монастиря / Скриншот із Youcontrol

Тому, не виключено, що Іларіон та Віктор Дреботій обговорювали передачу грошей на Рівненщину та до Лаври.

До речі, це відбувалось вже тоді, коли Іларіон не був офіційно представником УПЦ МП, адже він передав єпархію Кірілу.

Останні новини про діяльність УПЦ МП в Україні