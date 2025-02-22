США відновлюють найбільшу авіабазу в Тихому океані, що використовувалась для ударів по Японії

США працюють над відновленням найбільшої авіабази в Тихому океані. Раніше її використовували під час Другої світової війни.

США відновили найбільшу авіабазу в Тихому океані Норт-Філд, що використовувалась для ударів по Японії у Другій світовій війні. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Warzone.

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Для чого її можуть використати зараз

Вашингтон нібито планує задіяти її у разі потенційного конфлікту з Китаєм.

Під час Другої світової війни з цієї бази злітали бомбардувальники B-29 Superfortress, які атакували Японію, зокрема, й скидали атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі.

Під час Другої світової війни там було чотири злітно-посадкові смуги, стоянкові місця для понад 500 літаків та іншу інфраструктуру для забезпечення близько 40 тисяч військовослужбовців.

Авіабаза розміщена на острові Тініан. Це один із 14 островів, що входять до складу Співдружності Північних Маріанських островів (CNMI), який перебуває під юрисдикцією США.

У 2000-х і 2010-х роках американські військові вже частково відновлювали Норт-Філд для розширення його використання у тренувальних місіях.