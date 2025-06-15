Лігво Ту-95МС: монітори показали, який вигляд має авіабаза "Українка" у Росії

Після спецоперації СБУ "Павутина" лігвом російських Ту-95МС стала авіабаза "Українка" на сході країни. Наразі там росіяни розмістили десятки літаків.

Монітори показали, який вигляд має "Українка", що розташована за 5960 кілометрів від України в Амурській області, станом на 15 червня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Tracking.

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Скільки бортів наразі на "Українці"

Монітори опублікували супутниковий знімок авіабази станом на 03:07 15 червня.

Наразі на "Українці" розміщені 37х бортів Ту-95МС. Скільки із них робочі – невідомо.

Після "Павутини" "Українка" стала основною для дислокації практично всіх наявних бортів Ту-95МС в Росії. Сюди здійснили переліт "бойові" Ту-95МС, які були залучені до пусків Х-101,

– пишуть монітори.

Відтепер, аби запустити ракети, борти перелітають до авіабази поблизу України, звідки здійснюють пуски. Опісля – повертаються назад на Схід.

Яка ситуація на авіабазі "Українка" / фото телеграм-каналу "Tracking"

Росіяни уже бояться тримати велику кількість Ту-95МС поблизу України. Через це більшість бортів передислокували на Далекий Схід. Окрім "Українки", йдеться про авіабази "Анадирь" за 6760 кілометрів від України та "Єлізово" за 7250 кілометрів.

Поблизу України наразі перебувають лише 4х борти. Їх росіяни використовують переважно для тренування.