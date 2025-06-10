Після операції СБУ "Павутина" авіабазу Оленья залишили всі Ту-95, – OSINT-аналітик

На початку червня СБУ провела спецоперацію "Павутина". Станом на 7 червня (після цієї спецоперації) російську авіабазу Оленья залишили всі бомбардувальники Ту-95.

А щодо робочого стану Ту-22, які там залишилися, є питання. Про це пише OSINT-дослідник MT Anderson, аналізуючи супутникові знімки, інформує 24 Канал.

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Після "Павутини" авіабазу Оленья залишили всі бомбардувальники Ту-95

OSINT-дослідник MT Anderson опублікував відповідний допис у соцмережі Х (раніше твітер) 10 червня.

Авіабаза Оленья. У Мурманській області триває прибирання після надуспішних ударів України. Фотографії, зроблені 5 червня і 7 червня, показують, що саме залишилося від авіабази. Один літак Ту-95 полетів 5 червня, 7 червня його вже не було. Все ще залишається кілька Ту-22, але хто знає, які з них наразі перебувають у робочому стані,

— написав він.



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Нагадаємо, що нещодавно СБУ провела операцію зі знищення російської стратегічної авіації. В межах операції "Павутина" ворог втратив чимало своїх літаків.

Так, служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу Росії, де дислокується ворожа авіація.

Унаслідок ударів дронами було уражено десятки літаків, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, про що повідомляв Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.