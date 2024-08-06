В Іраку російськими ракетами обстріляли авіабазу з військовими США

В Іраку обстріляли авіабазу з американськими військовими. Удару завдали російськими ракетами "Катюша".

Американські офіційні особи розповіли журналістам, що щонайменше п'ятеро американських військовослужбовців зазнали поранень. Наразі немає інформації, чи пов'язаний удар з погрозами Ірану відплатити за вбивства лідерів ХАМАС і "Хезболли".

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В Іраку обстріляли авіабазу з військовими США

Дві ракети "Катюша" були випущені по авіабазі Аль-Асад на заході Іраку,

– повідомили два джерела в іракських службах безпеки.

Одне джерело служби безпеки Іраку розповіло журналістам, що ракети впали на базу.

Представники США на умовах анонімності заявили, що один американський військовий зазнав серйозних поранень.

Один з американських чиновників заявив, що персонал бази проводить оцінку збитків після атаки.

Видання CNN зазначило, що хоч наразі незрозуміло, хто здійснив ракетний удар, проте офіційні особи США давно звинувачують у нападах на війська США в Іраку та Сирії підтримуваних Іраном ополченців.

Адже після атаки безпілотника на авіабазу Аль-Асада заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх говорила, що США відомо – це підтримувані Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) ополченці, які в минулому атакували сили США.

Видання AP згодом написало з посиланням на представників оборонних органів США, що війська на авіабазі Аль-Асад все ще оцінюють кількість поранених і збитків. Проте, ймовірно, вже щонайменше сім військових і цивільних осіб зазнали поранень.

Хоч іракські служби безпеки підтвердили напад, та ще жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за удар.

Байден скликав нараду

Видання "Голос Америки" заявило, що президент США Джо Байден 5 серпня збирав команду з питань нацбезпеки у Ситуаційній кімнаті Білого Дому. Причина наради: