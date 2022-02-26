Авіаблокада Росії: важлива заява Украероруху про закриття неба для російських літаків
Повітряний простір країн, які межують із Росією (і не тільки), для російської авіації закривають. Цього вдалося досягти завдяки перемовинам з авіаційними владами країн Європи.
За підтримки колег з Євроконтролю, повідомляє 24 канал, міжнародна авіаційна спільнота відреагувала позитивно. Усе – в рамках підтримки України у її героїчній боротьбі проти російського агресора.
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Закриття авіапростору для літаків Росії: заява Украероруху
У системі оповіщень про небезпеку польотів NOTAM заборону на польоти для літаків із Росії (навіть транзитні) запровадили:
- Велика Британія.
- Польща.
- Болгарія.
- Чехія.
- Литва.
- Латвія.
- Естонія.
- Румунія.
- Словенія.
Тобто, усі судна Росії не мають права заходити у повітряний простір цих країн. А отже – змушені значно збільшувати маршрут польотів до Європи та Америки.
Зауважимо, рада ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації, до якої входять 36 країн) засудила напад Росії на Україну. У межах її компетенції визнано, що такі дії суперечать:
- Принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй.
- І Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція).
Рада ICAO закликала Росію припинити свою незаконну діяльність для забезпечення безпеки польотів.
Імон Бреннан, гендиректор Євроконтролю, висловив підтримку Україні, яка є членкинею організації з 2004 року. Євроконтроль закликав світову авіацію об’єднатися та підтримати Україну!
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