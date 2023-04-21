"Бомбезний вечір в БНР": мережа вибухнула мемами після авіабомби в Бєлгороді
Російському Бєлгороду останнім часом спокійно не живеться. Напередодні росіяни скинули там авіаційну бомбу.
Росіяни не шкодують навіть своїх громадян, оскільки самі на себе випустили авіаційну ФАБ-1500 загальною вагою близько 1 500 кілограмів. У мережі кепкують з цього інциденту та створюють меми, повідомляє 24 Канал.
До речі Авіабомба впала у Бєлгороді: показуємо на карті російське місто
Бомбезний вечір в Бєлгороді
Активіст Сергій Стерненко побажав Бєлгороду "вічного прильоту". Українці в мережі зазначають, що вечір в Бєлгороді справді "бомбезний".
Судячи з того, що відбувається у Бєлгороді, росіяни змінили своє традиційне гасло "своих не бросаем". Замість нього буде "бросаем на своих".
Нова загроза для "БНР" / Фото Сергія Стерненка
Бомбезний вечір в Бєлгороді / Фото Івана Магуряка
"Путін, добивай Бєлгород" / Фото з твітера
Своя атмосфера у Бєлгороді / Фото "Баба та кіт"
"Бєлгород, спиш?" / Фото Koptev.design
Нове гасло окупантів / Фото з телеграму
Що сталось у Бєлгороді / Фото з твітеру\
Все летить на Бєлгород / Фото SobiNews
Пильність російської ППО / Фото з твітеру
Що відомо про інцидент у Бєлгороді
- Росіяни 10 квітня випустили на Бєлгород авіаційну ФАБ-1500 загальною вагою близько 1 500 кілограмів. На місці падіння утворилася вирва радіусом 20 метрів.
- Внаслідок цього троє людей постраждали. В одного постраждалого закрита черепно-мозкова травма, іншій жінці стало зле від вибуху.
- Жителів сусіднього будинку вирішили розселити.
- В Офісі Президента та РНБО пояснили такі дивні дії росіян. Річ у тім, що ворог таким чином хоче залякати росіян та нагнітає ескалацію.