Авіабомба на пологовий – це геноцид українців, – Зеленський

У середу, 9 березня, окупанти влучили авіабомбою у пологовий будинок в Маріуполі. Президент Володимир Зеленський назвав остаточним доказом того, що відбувається геноцид українців.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, передає 24 канал. Він закликав Європу та весь світ ще більше тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями... Ви бачили, ви знаєте, а отже ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було можливості продовжувати цей геноцид,

– заявив президент.

Зеленський заклика Європу та українців бути єдиними у засудженні військових злочинів Росії. У тому, що окупанти зробили з Волновахою, Харковом, Ізюмом, Охтиркою, Черніговом, Бородянкою, Гостомелем, Житомиром та ще десятками наших українських міст, які ніколи не становили жодної загрози Росії.

Агресор продовжує безжально руйнувати лікарні, школи, церкви, звичайні будинки та убивати чоловіків, жінок і дітей.

Що відбувалося у Маріуполі 9 березня

Російські окупанти скинули бомби на дитячу лікарню в Маріуполі, у будівлі також був розташований пологовий будинок. Корпус вщент зруйнований. Наразі відомо про 17 постраждалих, інформації про жертв немає, але пошукові роботи тривають.



Наслідки обстрілу лікарні / Фото Мстислав Чернов

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Зеленський показав кадри цинічного обстрілу дитячої лікарні в Маріуполі: дивіться відео