Російські літаки впустили ще 2 авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області, – ЗМІ

Російські військові літаки скинули дві авіабомби ФАБ-250 на території Бєлгородської області. Через це владі ворожої держави довелось розпочати евакуацію людей.

У суботу, 27 січня, на хуторі Постників та селі Стрілецькому Бєлгородської області було виявлено авіабомби ФАБ-250. Влада вирішила евакуювати мешканців Стрілецького. Водночас жителів Постниківа залишили на місці. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Літаки Росії упустили дві ФАБ-250

У селі Стрілецькому, де бомбу знайшли на вулиці Лісовій, було евакуйовано близько 150 осіб. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Обидві бомби були знешкоджені наступного дня.

Заходи з вивезення вибухонебезпечного предмета завершено. Жертв і постраждалих немає. Зруйнованих житлових, нежитлових будівель на території села теж. Жителі можуть повертатися до своїх домівок,

– написала очільниця Бєлгородського району ворожої держави.

Інцидент з авіабомбами ФАБ-250 викликав занепокоєння серед місцевого населення. Російська військова авіація вкотре продемонструвала свою "ефективність". Не виключено, що ми дізнаємось про подібні інциденти у недалекому майбутньому.

Що треба знати про ФАБ-250 Це радянська авіабомба, що має фугасну боєголовку, боєприпас важить 250 кілограмів. Використовує бомбу авіація збройних сил Росії, а також деяких країн, що раніше входили у СРСР та є імпортерами такої зброї. Бомбу використовували, зокрема, під час багатьох конфліктів в Азії та Африці. Від початку повномасштабного вторгнення ворог активно нею атакує ЗСУ.

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