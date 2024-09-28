Якісно сплановані точкові операції: авіаексперт сказав, як ЗСУ застосовуватимуть авіабомби JSOW

США ухвалили пакет військової допомоги для України, куди увійдуть крилаті авіаційні бомби Joint Standoff Weapon (JSOW). Вони працюють на дальності 110 – 130 кілометрів. Є розробка з додаванням реактивної тяги, яка дозволяє бити на відстань до 300 кілометрів.

Авіабомби JSOW можна встановлювати до винищувачів F-16, але це мають бути ретельно сплановані операції. Це 24 Каналу зауважив авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

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"F-16 ми зможемо використовувати, але тут треба буде планувати ретельні операції для того, щоб прикривати ці літаки. Так само ми можемо використовувати і нашу стару авіацію, Су-27, МіГ-29 для використання цих авіабомб. Тому що засіб, який під крилом тримає цю авіабомбу, вже адаптований під цей засіб ураження", – сказав він.

До слова, головний редактор Defense Express Олег Катков припустив, що авіабомбу JSOW можна переробити у крилату ракету. Для цього потрібен 3D-принтер. У такий спосіб виробляється малогабаритний двигун. В Україні є 3D-принтери, які можуть його виготовляти.

Використання JSOW

Анатолій Храпчинський підкреслив, що в Україні є велика кількість авіабомб вільного падіння, які можна використовувати, як і росіяни з модулем планерування та корекції. Є певні розробки, які дозволять ЗСУ це робити.

Тому тут я зазначив би, що, найімовірніше, на лінії фронту будуть використовуватися наші керовані авіабомби. Наприклад, уже з урахуванням використання на літаках F-16 – це будуть якісно сплановані точкові операції, які дозволять виконувати складні завдання,

– вважає авіаексперт.