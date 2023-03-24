Авіабомби, "Шахіди" і ракети: Ігнат розповів про нічну атаку росіян
Росіяни, починаючи з вечора 23 березня й до ранку 24 березня, атакували Україну керованими авіаційними бомбами, ракетами та "Шахідами".
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що Росія вдарила по Дніпропетровській, Одеській та Сумській областях, повідомляє 24 Канал.
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Чим ворог атакував Україну
Почалося все (атака – 24 Канал) з вечора (23 березня – 24 Канал), коли противник атакував Одеську область. Знищено дві ракети Х-59,
– заявив Юрій Ігнат.
Він також пояснив, що ворог продовжив бити з Півночі нашої країни. Так, орієнтовно 10 літаків Су-35, які є новітніми винищувачами, атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами.
"Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби можуть летіти далеко, а літаки не входять в зону ураження нашої ППО. Так, понад 10 цих керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. Там втрати уточнюються, вони будуть оголошені військовими адміністраціями", – розповів Ігнат.
За його словами, також окупанти під час атаки застосували протилокаційну ракету Х-31 та били "Шахідами" по Півночі України та по Кривому Розі, що у Дніпропетровській області.
Є влучання в певні об'єкти,
– заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ.
Однак запевнив, що там, попередньо, місцева влада повідомляла про відсутність жертв.
Повітряні сили уточнили, як ворог бив по Україні
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що Росія у ніч проти 24 березня атакувала Україну Shahed-136 і 131 та керованими авіаційними бомбами. Наші військові встановили, що росіяни:
- "Шахіди" запускали з Північно-східного напрямку;
- тактичну авіацію підняли з двох російських аеродромів – Морозовськ та Ахтубінськ.
На жаль, десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П по Сумській області. "Шахіди" били по Кривому Розі та Сумській області.
Коротко про останні атаки по Україні
- Ввечері 23 березня Росія знову запустила по Одеській області ракети з Чорного моря. Спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров розповів, що наші військові відпрацювали на всі 100%, збивши дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "Повітря-Поверхня".
- Вибухи у Сумському районі на Сумщині пролунали орієнтовно о 00:11 24 березня. Міський голова Білопілля Юрій Зарко закликав мешканців громади залишатись в укриттях до ранку.
- Вже вранці мер повідомив, що Росія вночі вбила одну людину, ще одна – в лікарні у важкому стані. Посадовець повідомив Суспільному: "Були помічені "Шахіди", ракети, були системи залпового вогню, був артобстріл. Вони одночасно вдарили з декількох точок. Центр міста постраждав, школа №4".
- Орієнтовно о 2:50 24 березня вибухи пролунали у Кривому Розі Дніпропетровської області. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що є влучання 5 дронів-камікадзе. Один вдалось збити військовим з повітряного командування "Схід". На щастя, люди не постраждали та не загинули.