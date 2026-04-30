Україна вигадала новий спосіб збиття дешевих російських дронів, – авіаексперт

Україна суттєво посилює власну протиповітряну оборону. Проблеми, звісно, існують, але ситуація покращується.

Авіаційний експерт Валерій Романенко розповів 24 Каналу, що раніше Україна збивала "Шахеди" різними ракетами. Зараз їх не вистачає з різних причин. Зокрема західні підприємства не готові до широкомасштабних бойових дій. Вони не можуть постачати достатню кількість зенітних ракет. Тому одне з нещодавніх прекрасних рішень – зенітні дрони.

Читайте також Україна запускає масове виробництво дронів-перехоплювачів: Сили оборони отримають тисячі їх

Як вдалося посилити українську ППО?

За словами Романенка, новий міністр оборони Михайло Федоров вже впровадив низку важливих рішень, які дають свій результат. Зокрема Україна впроваджує у власну протиповітряну оборону антидронову підсистему. Покращують як систему виявлення та оповіщення, так і систему автоматичного цілерозподілення з системою управління мобільними вогневими групами.

Розгортається система місцевої ППО. Чули про приватну ППО, яка є фактично "зброєю останнього шансу" для прикриття підприємств. Наша ППО вдосконалюється. А головне – здешевлюється. Адже ми не в стані використовувати таку кількість грошей, яку тратять росіяни на війну,

– зазначив Романенко.

Зверніть увагу! Україна запровадила цікаве рішення, яке дає змогу протидіяти російській гіперзвуковій ракеті "Кинджал". Її надзвичайно складно перехопити.

Що з ППО на прифронтових територіях?

Як наголосив Романенко, росіяни переважно використовують на прифронтових територіях дешеві ударні безпілотники "Молнія". Проблема в тому, що вони надзвичайно дешеві. Але Україна знайшла рішення.

Зенітний дрон коштує 1 – 3 тисячі доларів. Вартість "Шахеда" – від 50 – 70 тисяч доларів. Нам вигідно працювати проти них зенітними дронами. А ось вартість "Молній" – кілька сотень доларів. І дешевий дрон завжди можна випускати у величезній кількості,

– сказав експерт.

Україна знайшла цікаве нове рішення, як протидіяти таким безпілотникам. Зокрема вже існують дрони, які мають на своєму борту фактично обріз рушниці. Він пострілом знищує "Молнію" чи інший БпЛА, а згодом летить на іншу ціль або сідає на землю.

Що відомо про українські інновації на полі бою?

Україна активно вкладається в наземні роботизовані комплекси. Міжнародні партнери допомагають в цьому. Однак зараз найактивніше на фронті працюють НРК саме українського виробництва.

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що в першому півріччі 2026 року Україна хоче законтрактувати 25 тисяч НРК. Це удвічі більше, ніж за увесь 2025 рік.

Нещодавно благодійний фонд "Спільнота Стерненка" збирав 100 мільйонів гривень на нову технологію у сфері FPV-дронів. Це будуть безпілотники, проти яких Росія наразі не має протидії.