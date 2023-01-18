Паніка в дітей була дуже сильна, – жителі Броварів, що опинилися неподалік катастрофи

Очевидці авіакатастрофи в Броварах розповіли, як рятували дітей з дитсадку. Вони були дуже налякані.

Хлопці опинились неподалік дитячого садка. Розповіли, що деяких дітей витягали через вікна будівлі.

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У дітей була паніка

Після падіння гвинтокрила, хлопці прийшли допомогти дорослим. Вони витягали дітей з дитсадка, надавали першу допомогу та відтягували машини, які заважали проїзду спецтехніки.

Паніка в дітей була дуже сильна. Дали цукерок, заспокоїли їх, записали імена, потім передали вихователям та батькам,

– розповіли юнаки.

Що розповідають очевидці: дивіться відео

Авіакатастрофа в Броварах: що відомо