Влітку Україна збила свій F-16 з Patriot: виною всьому, ймовірно, є "обережність США", – WSJ

У серпні 2024 року в авіакатастрофі Україна втратила винищувач F-16. Ймовірно, обережність США коштувала життя українського пілота Олексія Меся з позивним "Moonfish".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Як обережність США призвела до катастрофи в українському небі

Так, за данними видання, причиною авіакатастрофи став дружній вогонь – західний літак буцімто збили з ЗРК Patriot. Видання зазначає, що коли F-16 прибули в Україну, адміністрація Байдена приховала ключову технологію, яка допомагає наземній протиповітряній обороні відрізняти свого від ворога.

Ти маєш підготуватися до конкретної місії, знати, де є загрози, знати, як ти дієш і як твої товариші, твоя група працюватимуть за конкретним сценарієм. Чим більше ви усвідомлюєте ситуацію, тим краще,

– говорив "Moonfish" у жовтні 2023 року.

Для ситуаційної обізнаності США та їх європейські союзники використовують тактичну мережу під назвою Link 16. Вона забезпечує огляд у реальному часі всіх учасників мережі – літаків, наземних підрозділів, наземних засобів протиповітряної оборони та командування тощо.

Така система робить операції більш безпечними для союзників та смертоноснішими для вона. Link 16 також зменшує ризики для пілотів, які летять одночасно зі шквалом ворожих ракет і безпілотників, гарантуючи, що їхні наземні колеги знають, де знаходяться їхні літаки.

"На момент прибуття винищувачів ні вони, ні ЗРК Patriot країни не були обладнані для використання Link 16", – пише WSJ.

Зазначається, що при передачі навесні 2023 року українські Patriot від'єднали від Link 16, адже ніхто не передбачав, що Україна отримає винищувачі F-16. А коли Захід схвалив передачу винищувачів через кілька місяців, "це не було виправлено" – що, ймовірно, і стало причиною авіакатастрофи.