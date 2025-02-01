У США розбився літак: борт упав на житлові будинки, є жертви та постраждалі

У Філадельфії, що у Сполучених Штатах, розбився невеликий літак. Повітряне судно впало на житлові будинки, на місці інциденту сталася пожежа.

У соцмережах публікують кадри з місця події. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek та 6abc Action News.

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Що відомо про авіакатастрофу

Невеликий літак розбився в житловому та торговому районі на північному сході Філадельфії у п'ятницю ввечері, 31 січня. Це сталося біля Котман-авеню та бульвару Рузвельта. Через падіння борта загорілося кілька житлових будинків.

Перші кадри падіння літака: дивіться відео

Спершу повідомили, що на літаку на момент інциденту перебувало двоє людей. Згодом з'явилася інформація про те, що це був борт швидкої допомоги моделі Lear 55, який перевозив хворих пасажирів. Повідомляють, що два пілоти, два лікарі та пацієнт загинули.

Наслідки авіакатастрофи у Філадельфії: дивіться відео

За даними Fox News, літак зник з радарів через 30 секунд після зльоту. Попередньо, понад десять осіб, які були поруч у момент катастрофи, поранено. Жодної інформації про їхній стан наразі немає. Водночас причина аварії поки невідома, інформацію щодо цього з'ясовують.

Внаслідок падіння літака спалахнула пожежа: дивіться відео

До слова, нагадаємо, поблизу Вашингтона ввечері 29 січня теж сталася авіакатастрофа, де зіткнулися пасажирський літак American Airlines та американський вертоліт Black Hawk. Дональд Трамп повідомив, що під час зіткнення не вижив ніхто.