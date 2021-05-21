Авіакатастрофа Іл-76: Верховний Суд виправдав генерал-майора Назарова

Верховний Суд 21 травня визнав, що генерал-майор Віктор Назаров не винен у справі про збиття Іл-76. Суд скасував попередні рішення та закрив кримінальне провадження.

Справу закрили у зв’язку з відсутністю у Назарова складу кримінального правопорушення.

До речі Назаров не збивав літак, це зробила Росія, – Хомчак різко висловився про катастрофу Іл-76

Чому Назарова виправдали

Виявили, що твердження попереднього судового висновку було неправильним. У ному мовилось, що Назаров міг запобігти терористичному акту, в результаті якого збили літак ІЛ-76.

Авіакатастрофа ІЛ-76: що відомо

Трагедія сталась вночі 14 червня 2014 року над Луганськом. Терористи підбили військовий транспортний літак Іл-76 Повітряних сил Збройних сил України.

У результаті загинули 49 людей, серед них 40 десантників з 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.

Через трагедію Міноборони відсторонило від своїх обов'язків низку військових. Зокрема, заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова.

Родичі загиблих звинуватили у трагедії Назарова.

Суд визнав генерал-майора винним у службовій недбалості та засудив його до 7 років в'язниці, проте він подав на апеляцію. Власне, за нею, військового виправдали.

Раніше у СБУ заявили про наявність неспростовних доказів про причетність Кремля. Стверджували, що привела у дію рішення про збиття літака, ймовірно, "приватна військова компанія "Вагнера".