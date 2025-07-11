Авіакатастрофа в Індії: у кабіні пілотів виникла плутанина через вимкнення подачі палива
- Стало відомо про плутанину в кабіні пілотів перед авіакатастрофою Boeing 787-8 в Ахмедабаді 12 червня.
- Вимикачі подачі палива спрацювали одночасно, а звіт бюро з розслідування вказує на втрату потужності двигунів.
Уранці 12 червня в місті Ахмедабад розбився Boeing 787‑8 авіакомпанії Air India, який прямував до Лондона. Перед катастрофою в кабіні пілотів виникла плутанина – вимикачі подачі палива до двигунів спрацювали майже одночасно.
Про це в суботу, 12 липня, повідомили в Reuters, передає 24 Канал. Нові деталі стали відомі завдяки попередньому звіту Індійського бюро з розслідування авіаційних аварій.
Дивіться також "Люди помирали на моїх очах": єдиний вцілілий пасажир розповів про авіатрощу в Індії
Що відбувалося в кабіні пілотів?
Резервне джерело енергії спрацювало одразу після того, як літак відірвався від землі – це свідчить про втрату потужності двигунів.
За даними записів диктофона, в останні хвилини польоту один пілот запитав іншого, чому той відключив подачу палива. Колега відповів, що не робив цього.
У попередньому звіті не уточнюють, як перемикачі могли спрацювати під час польоту. Окрім того, експерти заявили, що пілот не міг випадково скористатися ними – такі перемикачі використовують лише після посадки або в разі надзвичайних ситуацій, наприклад, при пожежі у двигуні.
До слова, командиром екіпажу літака Air India був 56-річний Суміт Сабхарвал, який мав загальний наліт 15 638 годин. Його другим пілотом був 32-річний Клайв Кундер із досвідом у 3 403 години.
Ми дбаємо про добробут пілотів, тому не робімо поспішних висновків на цьому етапі, дочекаймося остаточного звіту,
– сказав міністр цивільної авіації Рам Мохан Найду.
Чорні скриньки вже знайшли й розшифрували, усі вимоги з технічної придатності літака були дотримані.
Нагадаємо, загалом у літаку було 242 людини – 169 громадян Індії, 53 громадяни Великої Британії, 7 португальців та один канадський пасажир. Вижив лише 40-річний британець Вішваш Кумар Рамеш, який врятувався через отвір у фюзеляжі.