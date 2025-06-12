В авіакатастрофі в Індії загинув відомий у країні політик

У четвер, 12 червня, поблизу аеропорту міста Ахмедабад в Індії розбився пасажирський літак. Унаслідок авіакатастрофи загинув відомий в країні політик – Шрі Віджайбгаї Рупані.

Про це повідомив індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді, передає 24 Канал. Він навідав родину покійного та висловив співчуття.

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Що відомо про загиблого

Boeing Dreamliner рейсом AI 171 прямував до Лондона. В Air India підтвердили, що внаслідок катастрофи загинула 241 людина з 242, що перебували на борту літака.

Серед жертв – відомий політик Шрі Віджайбгаї Рупані.

Неможливо уявити, що Віджайбгаї не серед нас. Я знаю його десятиліттями. Ми працювали разом, пліч-о-пліч, в тому числі в найскладніші часи. Віджайбгаї був скромним і працьовитим, твердо відданим своїй справі,

– написав прем'єр-міністр країни.

За його словами, покійний відзначався на кожній довіреній йому посаді – в муніципальній корпорації Раджкота, як член парламенту Радж'я Сабха, президент БДП Гуджарату та як міністр уряду штату.

Загинув політик Шрі Віджайбгаї Рупані / Фото X/narendramodi

Нагадаємо, в авіакатастрофі вижив лише один пасажир – Вішвашкумар Рамеш. Він зміг вибратися з літака та самостійно дістався машини швидкої допомоги.