Вижив тільки він: ЗМІ розповіли диво-історію, як чоловік врятувався у авіакатастрофі в Індії
- 12 червня в авіакатастрофі над Індією вижив лише один чоловік на ім'я Вішваш. Загинула 241 особа.
- Журналісти припустили, як він міг урятуватися.
В авіакатастрофі над Індією 12 червня вижив тільки один чоловік на ім'я Вішваш. Усі інші люди загинули, а їх було 241. ЗМІ припустили, як Вішвашу вдалося вижити.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
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Як в авіатрощі в Індії вижив один-єдиний пасажир
Уся справа – в "щасливому" місці. Чоловік мав квиток на місце 11A поруч з аварійним виходом. До того ж це сидіння розміщене над крилом, що забезпечує більшу структурну міцність.
Тож коли двері відлетіли, Вішваш зміг вибратися. Він зняв ремінь безпеки за мить до катастрофи і відбувся лише синцями та порізами. Але його брат, який сидів у тому ж ряду, загинув.
Індієць пригадав, що літак ніби забуксував і не міг рухатися. Пілоти в останні миті зверталися до диспетчера зі словами "Немає тяги".
Цікаво, що місце 11А виявилося щасливим і в авіакатастрофі 1998 року, коли загинув 101 пасажир зі 132.