У Зеленського відповіли, хто стоїть за падінням азербайджанського літака та які будуть наслідки

В Казахстані 25 грудня сталася авіакатастрофа з літаком Embraer-190, внаслідок якої загинули майже 40 осіб. Очевидно, що це є проявом агресії та ескалації лише однієї країни.

Таку думку 24 Каналу висловив радник глави ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що літак був підбитий системами ППО Росії. Реакції ж від світу очікувати не слід.

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Хто стоїть за падінням літака та якими будуть наслідки

За словами радника глави ОПУ, сам факт війни на території країни-агресорки є ризикованим для будь-яких соціальних відносин та пасажирських літаків.

Все, що робить Росія, в тому числі на своїй території, використовуючи системи протиракетної оборони, є проявом агресивної війни.

Очевидно, хто стоїть за збиттям літака. Це ще один літак, який був знищений свідомо Росією. Безумовно, літак був підбитий системами російської ППО,

– наголосив Подоляк.

Радник глави ОПУ зауважив, що, на жаль, реакції відповідних спільнот не буде. Авіакатастрофа є ще одним елементом російської ескалації, на який світ не буде правильно реагувати.

Ба більше, ні Казахстан, ні Азербайджан не будуть вносити певні ноти. Вони будуть проводити слідство, вносити певні версії,

– додав він.

Цікаво, що письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов висловив думку про те, що теракт міг бути спрямований проти Рамзана Кадирова. Сулейман Керімов, якому Кадиров оголосив "кровну помсту", може бути готовим практично на все.