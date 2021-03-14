Авіакатастрофа в Казахстані: розшифровують чорні скриньки

У Казахстані почали розшифровувати бортовий самописець військового літака Ан-26. Він розбився при посадці в аеропорту в Алмати 13 березня.
Джерело:Комітет нацбезпеки Казахстану
Комісія зараз перебуває на місці аварії. Чорні скриньки вже вилучили.
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Самописці розшифровують, тож результати обіцяють оприлюднити згодом.
Що відомо про рідних загиблих
Наразі з рідними загиблих працюють психологи. Крім того, медичну допомогу надають фахівці госпіталю комітету в Алмати.
Родичам і близьким мають надати необхідну матеріальну допомогу для організації похорону.
Авіакатастрофа в Алмати: що відомо
- Військовий літак летів в Алмати з міста Нур-Султан і розбився при посадці. Спочатку зв'язок з пілотами зник, а потім літак загорівся.
- Пожежу вдалось погасити, однак літак розколовся на частини.
- На борту перебувало 6 людей. На жаль, 4 загинули. Ще 2 постраждали, їх госпіталізували.