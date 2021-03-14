Авіакатастрофа в Казахстані: розшифровують чорні скриньки

14 березня 2021 , 16:25
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У Казахстані почали розшифровувати бортовий самописець військового літака Ан-26. Він розбився при посадці в аеропорту в Алмати 13 березня.

Джерело:

Комітет нацбезпеки Казахстану

Комісія зараз перебуває на місці аварії. Чорні скриньки вже вилучили.

До речі У Казахстані розбився військовий літак: є загиблі – відео

Самописці розшифровують, тож результати обіцяють оприлюднити згодом.

Що відомо про рідних загиблих

Наразі з рідними загиблих працюють психологи. Крім того, медичну допомогу надають фахівці госпіталю комітету в Алмати.

Родичам і близьким мають надати необхідну матеріальну допомогу для організації похорону.

Авіакатастрофа в Алмати: що відомо

  • Військовий літак летів в Алмати з міста Нур-Султан і розбився при посадці. Спочатку зв'язок з пілотами зник, а потім літак загорівся.
  • Пожежу вдалось погасити, однак літак розколовся на частини.
  • На борту перебувало 6 людей. На жаль, 4 загинули. Ще 2 постраждали, їх госпіталізували.
Зверніть увагу! Схожа авіакатастрофа сталась у Туреччині на початку березня. Там впав військовий вертоліт сухопутних військ, це сталось незадовго після вильоту. 9 солдатів загинули.