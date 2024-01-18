"Вчинок, яким я найбільше пишаюся": дружина Монастирського розповіла про героїзм загиблого

Рівно рік тому, 18 січня 2023 року, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС на борту якого перебувало вище керівництво Міністерства внутрішніх справ. Ця страшна трагедія забрала життя низки людей, а зокрема і глави відомства Дениса Монастирського.

МВС України опублікувало фільм до річниці трагедії в пам'ять про своїх колег. На відео дружина загиблого очільника Жанна Монастирська розповіла про свого чоловіка та його вчинки для України.

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Дружина загиблого очільника розповіла, чим найбільше пишається

Жанна Монастирська пригадала період життя її чоловіка до служби на державній посаді. Вона розповіла, що Денис Монастирський до отримання посади міністра активно займався громадською та волонтерською діяльністю.

Якщо говорити про вчинок, яким я найбільше пишаюсь в нашому житті стосовно Дениса, це те, як він себе повів 24 лютого 2022 року,

– сказала жінка.

За її словами, вона ніколи не сумнівалася в тому, що її чоловік не покине Україну та залишиться в Києві. Як зазначила Жанна, ще з початку повномасштабної війни Денис проявляв невимовну мужність, компетентність та рішучість у тому, що він робив.

Дружина загиблого глави МВС зауважила, що чоловік розумів те, наскільки важливо бути поруч з людьми, які перебувають на фронті. Жанна зізналася, що знала про те, як часто він туди їздив, хоча він не завжди розповідав про це їй, аби вона не хвилювалася.

За її словами, Денис Монастирський мав низку ідей, як реформувати правоохоронну систему, як підвищити рівень безпеки в країні.

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