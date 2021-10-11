Авіакатастрофа у Німеччині: загинули щонайменше двоє людей

Неподалік від Бонна, що у Німеччині, розбився невеликий літак. Внаслідок трощі загинули щонайменше 2 людей. Однак наразі невідомо, скільки пасажирів перебували на борту літака.

Що відомо про авіакатастрофу

Авіакатастрофа сталася в гірському районі Зібенгебірге. За інформацією поліції Бонна, на місці трагедії знайшли тіла двох людей. Там працюють рятувальники.

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Місце катастрофи розташоване біля руїн фортеці Ловенбург посеред лісу. Причини падіння літака наразі невідомі. Однак вранці в Зібенгебірге було туманно. Це не рідкість у цьому регіоні у жовтні.

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