Не лише Раїсі: у гелікоптері під час аварії перебував очільник МЗС Ірану, – ЗМІ

За даними іранських ЗМІ, президент країни Ібрагім Раїсі потрапив в авіакатастрофу. З'явилась інформація про те, що у гелікоптері перебували й глава МЗС країни Хоссейн Амір-Абдуллахіан та інші особи.

Вдень 19 травня вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, зазнав аварії на північному заході країни. Рятувальники й досі не можуть дістатися до гелікоптера. Зауважимо, що напівофіційні інформаційні агентства по-різному пояснювали те, що відбувається.

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На борту вочевидь перебували й інші офіційні особи

Іранське державне інформагентство IRNA пише, що наразі триває пошуково-рятувальна операція на місці аварії гелікоптера, у якому перебував президент Ібрагім Раїсі, а також міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір-Абдуллахіан та інші.

Президент Раїсі повертався з церемонії відкриття дамби на кордоні Ірану з Азербайджаном, коли його вертоліт зазнав аварії при посадці в неділю в регіоні Варзакан. На борту гелікоптера також перебували міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан, губернатор провінції Східний Азарбайджан Малек Рахматі, очільник п'ятничної молитви в Тебрізі Ходжатолеслам аль-Хашем та низка інших осіб,

– стверджує видання.

Водночас кореспондент IRNA повідомляє, що в район катастрофи направлені рятувальні бригади, пошукові роботи тривають. Зазначається, що пошуки ускладнюють туманна погода та "непрохідність" навколишньої місцевості.

Що наразі відомо про цю авіакатастрофу