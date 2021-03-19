Нові деталі щодо катастрофи з президентом Качинським: записи розмов за участі Туска

У Польщі ЗМІ отримали доступ до записів переговорів у канцелярії Ради міністрів у квітні 2010 року. Згідно з ними, колишній прем'єр Дональд Туск та його соратники сумнівались, що вчинили правильно, коли віддали Росії право розслідувати авіатрощу під Смоленськом.

Аудіозаписи оприлюднили на польському державному телеканалі TVP1. У розмові, окрім Туска, брав участь акредитований при Міжнародному авіаційному комітеті, Едмунд Кліх.

До теми На борту літака з Качинським здетонував вибуховий пристрій: результати розслідування

У Польщі шкодували, що не натиснули на Москву задля іншого варіанту слідства

Туск поцікавився у Кліха, чому той повідомив ЗМІ, що Варшава дозволила Москві самостійно вести слідство у справі. Адже, наголосив тодішній польський глава уряду, він не знав, що можна обрати інший варіант – з більшою кількістю повноважень.

Кліх відповів, що теж сумнівався у цьому і навіть просив очільника Мінінфраструктури про зустріч з Туском, яка так і не вдалась.

Варшава хотіла би наполягати на міжнародному розслідуванні

За словами представника у МАК, Москва запропонувала Варшаві вести слідство лише за 4 дні після катастрофи. Проте він сподівався, що у Варшаві хтось таки запропонує альтернативний варіант. На аудіозаписах політики визнали, що якби питання юрисдикції порушили на найвищому рівні, то, ймовірно, Москву вдалось би переконати на проведення міжнародного розслідування.

У Міноборони кажуть, що розслідування потрібно відновити

На плівки уже відреагувала польська влада. Глава Міноборони Маріуш Блащак заявив, що справою Смоленської катастрофи повинна знову зайнятися прокуратура.

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Коротко про катастрофу літака Качинського

Літак Ту-154 з президентом Польщі на борту, його дружиною та 86 членами делегації розбився 10 квітня 2010 року у Росії біля Смоленська.

Поляки стверджують, що до трагедії причетна Росія.

У комісії з розслідування авіатрощі, яка була створена у польському парламенті, повідомили, що на борту здетонував вибуховий пристрій.

У До уламків літака поляків підпустили лише восени 2019 року.

Згідно з висновком Міжнародного авіаційного комітету, літак з керівництвом Польщі зазнав катастрофи через помилку пілотів. Польська сторона погодилась, проте також наполягала й на причетності російських диспетчерів. Цей варіант у Москві рішуче відкидали.