"Працювала Брянська ППО": з'явилося фото ліквідованого на борту Мі-8 в Росії борттехніка

Днями у російському Брянську стався "літакопад". За один день там впали 2 вертольоти та 2 винищувачі. Під час падіння гелікоптера Мі-8 вдалося ліквідувати борттехніка Максима Савченка.

Як зазначив офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан із позивним "Штірліц", російського окупанта збила Брянська ППО.

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Російські ЗМІ уточнили, що Савченко був родом із Краснодара. Загибель Савченка підтвердила його дружина Олеся. OSINT-дослідники розшукали соцмережі вдови і її "героя".

Що відомо про техніка Савченка

Окупант закінчив Ставропольське авіаційне училище у 2007 році і Воронезький авіаінженерний інститут у 2012 році.

Деякий час загарбник служив у місті Пушкін Ленінградської області. До ліквідації значився у складі 15-ї бригади АА 6-ї армії ВПС.

Савченко працював борттехніком-інструктором у складі ППО на аеродромі міста Острів Псковської області.



Російського окупанта збила Брянська ППО / Фото Анатолія Штефана

"Літакопад" у Росії: головне

Вдень 13 травня у Брянській області аварії зазнали 4 повітряні судна російської окупаційної армії:

2 вертольоти Мі-8,

бомбардувальники Су-34 та Су-35.

Жоден член екіпажу не вижив. Очевидці стверджували, що перед падіннями деяких з них нібито бачили ракету, яка збила вертоліт. 4 російські літаки і вертольоти, які зазнали аварії в Брянській області, входили в одну авіагрупу. Вони мали завдати ударів по Україні, зокрема на території Чернігівської області.

Москва офіційно не назвала причини падіння бортів, однак власник "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську ППО. За його словами, повітряні судна впали по колу діаметром близько 40 кілометрів. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав події у країні-агресорці – "чорним днем" російської авіації.