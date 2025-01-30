Моторошна авіакатастрофа у Вашингтоні: Зеленський висловив співчуття родинам загиблих
- У США сталася авіакатастрофа, де зіткнулися літак American Airlines та військовий гелікоптер.
- Президент Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та підтримку американському народу.
У США 29 січня сталася жахлива авіакатастрофа. Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію та висловив співчуття рідним та близьким загиблих.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Зеленського у соцмережі Х у четвер, 30 січня.
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Зеленський висловив співчуття
Президент Зеленський висловив співчуття рідним загиблих внаслідок авіакатастрофи у США.
Шокуючі новини з Вашингтона, США, де літак American Airlines і військовий гелікоптер зіткнулися в повітрі. Співчуваємо сім'ям та близьким загиблих,
– написав президент.
Лідер України також висловив підтримку президенту Трампу та американському народу в цей трагічний час.
Крім цього, він відзначив виняткову самовідданість рятувальників США під час пошуково-рятувальної операції.
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Нагадаємо, у США сталася авіакатастрофа, де зіткнулися пасажирський літак American Airlines та вертоліт Black Hawk. На борту обох повітряних суден перебували люди. Подробиці про трагедію та все, що відомо, читайте в матеріалі 24 Каналу.