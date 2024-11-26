Шольц і Науседа коментують авіакатастрофу в Литві: чи є російський слід

Президент Литви заявив, що будь-які нещасні випадки в Європі можуть викликати підозри щодо можливого втручання Росії. Водночас Шольц закликав не поспішати з висновками.

Гітанас Науседа та Олаф Шольц прокоментували можливість залучення Росії в авіакатастрофу у Вільнюсі. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Delfi та Tagesschau.

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Яка позиція президента Литви

Гітнас Науседа висловив занепокоєння щодо нещодавньої авіакатастрофи, що сталася поблизу Вільнюса, зазначивши, що будь-який інцидент у Європі зараз може викликати підозри щодо диверсії Росії.

Потрібно визнати, що дії Росії, її деструктивна поведінка тепер змусить чи не кожну авіакатастрофу розглядати через таку призму, як ймовірне втручання російських спецслужб,

– наголосив Науседа.

Він додав, що хоча конкретні причини трагедії ще не з’ясовані, не можна виключати можливість втручання зовнішніх сил, зокрема російських спецслужб. За його словами, поведінка Росії змушує сумніватися у випадковості таких подій, і вони повинні бути ретельно розслідувані.

Що про авіакатастрофу думає канцлер Німеччини

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц також прокоментував ситуацію, підкресливши важливість обережного підходу до висновків. Він підтвердив, що розслідування катастрофи триває, але наразі немає достатніх доказів, щоб стверджувати, що Росія має стосунок до інциденту.

Тож цей випадок треба ретельно розслідувати. Але частина серйозності нашого підходу полягає у тому, що ми когось у чомусь звинувачуємо лише тоді, коли можемо це належно довести,

– зазначив Шольц.

Канцлер сказав, що хоча версія про російське втручання не виключена, у таких ситуаціях важливо зібрати всі факти.

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