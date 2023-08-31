Ніяк не пов'язано з рішенням щодо F-16, – Подоляк про низку смертельних авіакатастроф в Україні

У Житомирській області 25 серпня зіткнулися два тренувальні бойові літаки L-39. Унаслідок цього загинули три українські льотчики. А 29 серпня шестеро українських військових розбилися на двох гелікоптерах Мі-8 в Краматорському районі під час виконання бойового завдання. Та ці трагедії не пов'язані з рішенням надати Україні винищувачі F-16.

Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Валерій Залужний вже офіційно заявив про тренування українських пілотів на американських винищувачах. Зазначимо, що авіакатастрофа на Донеччині сталася, коли два гелікоптери Мі-8 намагалися сісти.

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"Це трагедії. Самі по собі вони важливі саме тому, що це трагедії, які забирають найкращих. І це очевидно. Але я б не пов'язував рішення про F-16 з цими трагедіями. Ці трагедії є самі по собі", – сказав Подоляк.

Він додав, що війна такого масштабу завжди має дуже багато болісних наслідків. А після того, як Росія програє, можна буде оцінити все, що втратила Україна.

"І щодо людського ресурсу, щодо людей, які могли суттєво додати вартості Україні як суб'єктній країні нині. Ми будемо бачити величезний обсяг наслідків", – наголосив радник голови Офісу Президента України.

Зв'язку немає

Михайло Подоляк зазначив, що ДБР зробить відповідні висновки щодо двох авіакатастроф.

У цьому немає ніякого зв'язку між тим, що ми отримуємо F-16, і між тим, що відбуваються періодично, на жаль, катастрофи, й періодично відбуваються втрати. Це різні процеси, і я б не шукав тут щось таке, що можна було б сказати: "От, є якийсь зв'язок і так далі",

– сказав радник керівника ОП.

Авіакатастрофи на Житомирщині та Донеччині: що відомо

На Житомирщині 25 серпня під час виконання бойового завдання сталася авіакатастрофа. Там зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39 "Альбатрос".

Унаслідок авіакатастрофи загинули троє бойових пілотів Повітряних сил ЗСУ. Це відомий український льотчик Андрій Пільщиков з позивним "Джус", В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

За фактом відкрили кримінальне провадження. Попередня кваліфікація – порушення правил польотів чи підготовка до них.

У Донецькій області 29 серпня загинуло шестеро українських військових. Бійці виконували бойове завдання в Краматорському районі. Вони розбилися на двох гелікоптерах Мі-8 під час спроби посадки, щоби не стати цілями російського Су-35.

Унаслідок авіатрощі загинули два екіпажі. Серед них – чотири пілоти й двоє борттехніків. Розглядаються різні версії катастрофи. Попередньо, це могла бути помилка пілотів або влучання ворожої ракети. Авіакатастрофу розслідує Державне бюро розслідувань.