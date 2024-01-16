У Чилі розбився літак, що гасив пожежі: пілот загинув, є поранені

У Чилі сталася авіакатастрофа. Літак, що допомагав гасити пожежі, впав, вбивши пілота. Внаслідок трагедії постраждали ще троє осіб. Вони були поранені у своїх автомобілях.

Інцидент трапився біля аеропорту Пангілемо, коли літак Turbo Trush врізався в електричні кабелі та автомобілі. Пілот, 59-річний Фернандо Соланс з Іспанії, загинув на місці, залишивши глибокий слід у серцях колег та людей, що його знали.

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Падіння літака та смерть пілота

Фернандо Соланс – саме так звали 59-річного загиблого пілота. У Національній лісовій корпорації Чилі його назвали "мучеником, який віддав життя, захищаючи природу та людей країни".

Він мав великий досвід роботи пілотом в Іспанії та навіть отримав визнання за майстерність у справі всього свого життя.

Фернандо був головним пілотом в Іспанії з великим досвідом. Він отримав сильні опіки під час аварії,

– сказав Крістіан Літтл, виконавчий директор корпорації.

Наразі організація активно співпрацює з органами влади для розслідування причин аварії. Літтл зазначив, що, ймовірно, літак розбився через технічну несправність, але висновки робити ще зарано.

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Розслідування триває

Літак, що розбився, належав авіакомпанії Air Andes SPA та виконував завдання для Національної лісової корпорації. Він впав на дорожній шлях, зіткнувшись з транспортними засобами.

Ця трагедія стала нагадуванням про ризики, які можуть спричинити літальні апарати, та про величезну ціну, яку іноді доводиться платити за збереження природи та людських життів.

Президент Чилі Габріеле Борік висловив співчуття родині загиблого пілота, наголосивши на важливості його місії у боротьбі з лісовими пожежами.

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Згадаємо, що цими днями, а саме 14 січня ввечері, російський літак А-50 здійснив "жорстку посадку" над Азовським морем. Згодом стало відомо, що його ліквідували Сили оборони нашої держави.