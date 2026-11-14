Вимагають 50 мільярдів доларів після колапсу: у США закликали замінити застаріле авіаобладнання

Міністр транспорту США Шон Даффі вимагає виділити 50 мільярдів доларів на заміну авіаобладнання. Посадовець застеріг, що без негайної заміни старої техніки система й надалі даватиме масштабні збої.

Причиною жорсткої заяви став технічний колапс, через який у країні раптово зупинили авіарейси, повідомив під час брифінгу в Білому домі Даффі. Наразі дозвіл на вильоти вже повернули, проте літаки повертатимуться до звичного графіку польотів поступово.

Чому система вийшла з ладу

Шон Даффі пояснив, що ключові комутаційні вузли просто не витримали різкого напливу інформації.

Наші комутатори та маршрутизатори фактично перевантажилися даними. Вони почали надавати нам суперечливі дані. І саме через це ми вимкнули систему,

– сказав Шон Даффі.

За його словами, телекомунікаційна технологія TDM базується на застарілому аналоговому зв'язку, який виявився неспроможним впоратися із сучасним навантаженням. Він зауважив, що нові цифрові IP-комутатори відпрацювали бездоганно, тоді як старі компоненти спричинили масовий збій.

Потреба у масштабній модернізації

Посадовець закликав спрямувати ресурси на зведення сучасних диспетчерських веж та оновлення пасажирської інфраструктури.

Він наголосив, що термінали в багатьох містах перебувають у критичному стані.

Знайдімо ці кошти, інвестуймо в оновлення, щоб нам більше ніколи не доводилося о 20:30 вечора проводити пресконференцію й пояснювати, чому зупинилося авіасполучення, чому десятки тисяч людей застрягли в аеропортах, відірвані від своїх родин, не знаючи, де їм доведеться ночувати,

– підкреслив міністр.

Нагадаємо, що 14 листопада Федеральне управління цивільної авіації оголосило про поступове відновлення рейсів після масштабного колапсу. Через технічні проблеми зі зв'язком у Сполучених Штатах загалом затримали або скасували понад 9000 авіарейсів.