Авіаквитки, шорти та гній: список найдивніших та найбезглуздіших хабарів у світі

Вже давно не дивина, що чиновники, не соромлячись, беруть хабарі. Бувають вони не лише грошима, а у вигляді мішків з гноєм, авіаквитків або касетного магнітофону. Зокрема, українські посадовці відзначилися хабарами у валюті, які були сховані у коробку з-під цукерок або дорогого віскі.

Аби уникнути покарання, корупціонери інколи дивують своєю винахідливістю. Але буває так, що кмітливість все-таки не спрацювала.

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Список незвичайних, смішних та часом навіть сумних історій про хабарі опублікувала організація Transparency International.

Хабарі авіакитками (Казахстан)

Інспектор міграційної поліції у Казахстані брав незвичні хабарі. Оскільки він допомагав іноземцям швидше оформлювати документи для роботи, він вимагав, аби вони натомість платили йому авіаквитками.



Хабарі платили авіаквитками

Так, інспектор запланував безліч подорожей з вартістю квитків близько тисячу доларів. Проте, йому не вдалося здійснити свій задум, бо його затримали та засудили на 7 років позбавлення волі.

Гроші у коробці цукерок та упаковці віскі (Україна)

Кілька років тому ГПУ писала, що спіймала кількох таких "творчих" корупціонерів. Так, одному поліцейському на Київщині намагалися дати хабар розміром 5 тисяч доларів у коробці Raffaello. Цікаво, що у Кропивницькому працівник прокуратури вимагав 10 тисяч доларів у подарунковому наборі Jack Daniel's, проте виявили там 40 тисяч доларів.



Хабар заховали у коробку цукерок

350 мішків гною (Казахстан)

Голова виконавчого органу одного із сільських округів у Казахстані вимагав за підпис на документах для отримання земельної ділянки хабар мішками гною. Ідея дуже логічна, адже 350 мішків добрива ще у 2017 році коштували близько 550 доларів. Але за хабар чиновник отримав штраф у 30 разів більший.

Хабарі дорогоцінним камінням (Китай)

Так, колишньій віцегубернатор провінції у центральному Китаї мав любов до нефритів. Своє захоплення він не приховував: щодня чиновник одягав нефритове намисто й носив із собою в кишені маленький ліхтарик і збільшувальне скло, аби розглядати нові нефрити.



Коштовне каміння – нефрит

Як він брав хабарі? План робочих поїздок часто включав відвідування ринків із нефритом. Там він і вимагав нефрити. Загалом, його колекція каміння була вартістю у 1,6 мільйона доларів.

Сам собі крамниця (Росія)

Цікаво, що хабарі – це не тільки можливість отримати щось неправомірним шляхом, таким способом можна ще й позбутися зайвих речей. Так, викладач однієї академії в Росії вимагав за оцінки "купити" у нього непотріб за списком. Наприклад, сертифікат на покупку в рибальській крамниці, касетний магнітофон, друкарську машинку і, навіть, шорти.