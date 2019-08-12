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      Авіаквитки, шорти та гній: список найдивніших та найбезглуздіших хабарів у світі

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      Авіаквитки, шорти та гній: список найдивніших та найбезглуздіших хабарів у світі
      Авіаквитки, шорти та гній: список найдивніших та найбезглуздіших хабарів у світі / 24 канал

      Вже давно не дивина, що чиновники, не соромлячись, беруть хабарі. Бувають вони не лише грошима, а у вигляді мішків з гноєм, авіаквитків або касетного магнітофону. Зокрема, українські посадовці відзначилися хабарами у валюті, які були сховані у коробку з-під цукерок або дорогого віскі.

      Аби уникнути покарання, корупціонери інколи дивують своєю винахідливістю. Але буває так, що кмітливість все-таки не спрацювала.

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      Список незвичайних, смішних та часом навіть сумних історій про хабарі опублікувала організація Transparency International

      Хабарі авіакитками (Казахстан)

      Інспектор міграційної поліції у Казахстані брав незвичні хабарі. Оскільки він допомагав іноземцям швидше оформлювати документи для роботи, він вимагав, аби вони натомість платили йому авіаквитками.

      Хабарі платили авіаквитками
      Хабарі платили авіаквитками

      Так, інспектор запланував безліч подорожей з вартістю квитків близько тисячу доларів. Проте, йому не вдалося здійснити свій задум, бо його затримали та засудили на 7 років позбавлення волі.

      Гроші у коробці цукерок та упаковці віскі (Україна)

      Кілька років тому ГПУ писала, що спіймала кількох таких "творчих" корупціонерів. Так, одному поліцейському на Київщині намагалися дати хабар розміром 5 тисяч доларів у коробці Raffaello. Цікаво, що у Кропивницькому працівник прокуратури вимагав 10 тисяч доларів у подарунковому наборі Jack Daniel's, проте виявили там 40 тисяч доларів. 

      Хабар заховали у коробку цукерок
      Хабар заховали у коробку цукерок

      350 мішків гною (Казахстан)

      Голова виконавчого органу одного із сільських округів у Казахстані вимагав за підпис на документах для отримання земельної ділянки хабар мішками гною. Ідея дуже логічна, адже 350 мішків добрива ще у 2017 році коштували близько 550 доларів. Але за хабар чиновник отримав штраф у 30 разів більший.

      Хабарі дорогоцінним камінням (Китай)

      Так, колишньій віцегубернатор провінції у центральному Китаї мав любов до нефритів. Своє захоплення він не приховував: щодня чиновник одягав нефритове намисто й носив із собою в кишені маленький ліхтарик і збільшувальне скло, аби розглядати нові нефрити.

      Коштовне каміння – нефрит
      Коштовне каміння – нефрит

      Як він брав хабарі? План робочих поїздок часто включав відвідування ринків із нефритом. Там він і вимагав нефрити. Загалом, його колекція каміння була вартістю у 1,6 мільйона доларів.

      Сам собі крамниця (Росія)

      Цікаво, що хабарі – це не тільки можливість отримати щось неправомірним шляхом, таким способом можна ще й позбутися зайвих речей. Так, викладач однієї академії в Росії вимагав за оцінки "купити" у нього непотріб за списком. Наприклад, сертифікат на покупку в рибальській крамниці, касетний магнітофон, друкарську машинку і, навіть, шорти. 

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      Теги: Новини України Новини Росії Поліція Гроші Хабар Новини Казахстану Китай
      Джерело: 24 канал
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