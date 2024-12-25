Росія не хоче визнавати провину: як Азербайджан тисне на неї через авіатрощу в Актау

Відносини між Азербайджаном та Росією різко загострились після авіакатастрофи 25 грудня 2024 року, коли літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував з Баку до Грозного, впав неподалік Актау у Казахстані. У Азербайджані впевнені, що судно було збито російською ракетою.

Баку впродовж семи місяців не отримав відповіді від Москви щодо авіатрощі, тому звернеться до міжнародних судових інстанцій проти неї. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, як будуть розвиватися відносини між Азербайджаном та Росією на тлі авіакатастрофи.

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Чому Азербайджан йде на конфронтацію з Росією?

"Відносини між Баку та Москвою зіпсовані. Сталося умисне збиття росіянами азербайджанського літака. Вони намагалися приховати сліди шляхом відправлення літака через Каспій, щоб він десь там впав. А потім можна було б місяцями та роками "вивчати уламки" і не буде зрозуміло, хто це зробив", – наголосив ексспівробітник СБУ.

Також, на його думку, зіпсовані стосунки між Ільхамом Алієвим та Володимиром Путіним. Як наслідок – арешти в Росії нібито "злодіїв в законі" – громадян Азербайджану, після чого вони помирають.

Важливо, що Азербайджан свідомо виходить на конфронтацію з Росією. Уряд країни не хоче грати у піддавки та замовчувати ситуацію. Навпаки, президент Ільхам Алієв наголошує, що буде відстоювати свою правоту і доводити неправомірні дії Росії,

– підкреслив Іван Ступак.

Водночас дивно, на його думку, що Кремль за наявності можливостей не спихнув провину на якогось працівника сил протиповітряної оборони або клерка "Росавіації". Росія могла б визнати провину, перепросити та запропонувати компенсацію для того, щоб закрити цей інцидент.

Зверніть увагу! Літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" 25 грудня 2024 року прямував з Баку до Грозного. Проте в районі міста Актау у Казахстані він впав. Внаслідок авіатрощі загинуло 38 людей.

Однак росіяни свідомо не хочуть нічого визнавати, і така позиція призводить до глибокого конфлікту.

Решта країн, ексрадянські республіки, за цим спостерігають і намагаються віддалятися від Москви. Зокрема країни Середньої Азії поступово дрейфують у бік Китаю, тому що Росія, як зауважив колишній співробітник СБУ, для них може бути джерелом великих неприємностей.

Нагадаємо, що Росія так і не надала відповіді Азербайджану щодо обставин авіакатастрофи. За словами Алієва, генпрокурор Азербайджану регулярно надсилає листи голові Слідчого комітету Росії, проте отримує відповідь, що розслідування нібито ще триває. Президент зазначив, що Баку відомо, що сталося, і він може це довести. За його словами, на літак Embraer "було два напади", і він не вірить у версію, що його нібито підбив український дрон.

Тому Алієв вимагає від Росії визнання провини та виплати компенсації родинам загиблих і постраждалих. Також причетні до збиття літака особи мають бути покарані. Тому Баку готує звернення до міжнародних судових інстанцій.