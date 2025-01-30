Що відомо про літак та гелікоптер, які зіткнулися у Вашингтоні

Ввечері 29 січня у Сполучених Штатах трапилася авіакатастрофа. Після зіткнення з вертольотом Army Black Hawk поблизу аеропорту Рейгена у Вашингтоні впав пасажирський літак.

На борту літака могли перебувати 60 пасажирів, 2 пілоти та стільки ж членів екіпажу. У CNN повідомили деталі зіткнення літака та вертольота, передає 24 Канал.

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Що відомо про зіткнення літака з вертольотом

Після зіткнення літак впав у річку Потомак. За даними CNN, його ідентифікували як Canadair Regional Jet 700, що експлуатується дочірньою компанією American Airlines PSA Airlines. Водночас вертоліт є гелікоптером армії Сполучених Штатів UH-60 Black Hawk.

Літак був побудований у Канаді компанією Bombardier. Він може вмістити від 68 до 78 пасажирів. На вебсайті American Airlines повідомляється, що літак CRJ700 вміщує 65 осіб у трьох класах. Окрім цього, він оснащений двома реактивними двигунами, що встановлені в задній частині транспортного засобу.

Серія CRJ-700 вперше здійснила політ у 1999 році, а виробництво реактивного літака завершилося у 2020 році. Згідно з даними FAA, зазначений літак із бортовим номером N709PS був побудований у 2004 році.

Водночас гелікоптер UH-60 Black Hawk створений компанією Sikorsky Aircraft, яка є частиною оборонного гіганта Lockheed Martin. За словами виробника, він оснащений двотурбінними двигунами й може перевозити до 12 солдатів у бойовій конфігурації.

Там також зазначають, що понад 5 тисяч Black Hawk перебувають на озброєнні у військових підрозділах США та в 35 інших країнах світу.

Експерти вважають, що причиною авіакатастрофи могло стати те, що пілоти літака не помітили гелікоптер. Кріс Ван Клів каже, що літак був лише "на відстані кількох сотень футів від землі", коли зіткнувся з армійським гелікоптером. Наразі з ріки Потомак витягнули вже щонайменше 19 тіл.

Зазначимо, що у ЗМІ оприлюднили, що казав диспетчер перед авіакатастрофою у Вашингтоні та після неї. Зокрема, він зв'язувався з екіпажем вертольота, щоб дізнатися про ситуацію.