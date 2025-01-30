Що може стояти за авіакатастрофою у Вашингтоні: головні заяви високопосадовців США

У небі над Вашингтоном ввечері 29 січня зіткнулися два повітряні судна. Це пасажирський літак авіакомпанії American Airlines, а також військовий гелікоптер Black Hawk, на жаль, не обійшлося без жертв.

На борту пасажирського лайнера, який зазнав катастрофи, перебувало 60 пасажирів і 4 члени екіпажу. Як розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, у гелікоптері було 3 військових, ймовірно, всі ці люди не вижили.

Дивіться також Зіткнення літака та гелікоптера у Вашингтоні: що відомо про авіакатастрофу

Як у США реагують на катастрофу

Рятувальна операція триває від вечора 29 січня. За неофіційними даними, на жаль, не було змоги врятувати людей, які перебували на борту обох повітряних суден. За попередньою інформацією, з ріки Потомак, над якою відбулося зіткнення, витягли 30 тіл.

У мережу потрапила розмова диспетчерів, які спілкувалися з екіпажем військового гелікоптера. Вони запитували, чи помічають пілоти пасажирський лайнер, на що ті відповіли, що так. Після чого їм надали вказівку пролетіти позаду,

– розповіла Андріана Кучер.

Цю трагедію широко обговорюють у Сполучених Штатах. На неї звернув увагу міністр оборон Піт Гегсет. Він доручив провести розслідування на найвищому рівні й наголосив, що цього інциденту можна було уникнути. У схожий спосіб відреагував президент.

Літак був на ідеальній і звичайній траєкторії заходу на посадку. Вертоліт летів прямо на літак протягом тривалого часу. Ясна ніч. На літаку горіли вогні. Чому вертоліт не пішов ні вгору, ні вниз, ні на розворот? Чому диспетчерська не сказала вертольоту, що робити, замість запитати, чи бачили вони літак? Це погана ситуація, якій, схоже, можна було запобігти,

– заявив Дональд Трамп.

Також на інцидент відреагував сенатор штату Канзас, оскільки рейс виконували з аеропорту Вічіта й прямував до американської столиці. Джеррі Моран сказав, що безліч разів літав цим рейсом і навіть лобіював його відкриття.

"Цей рейс існує вже близько року. І це правда, що в Канзасі, зокрема у Вічіті, ми знатимемо людей, які літають ним, знатимемо членів їхніх родин. Тож це дуже особиста обставина, але також буде офіційна відповідь", – сказав сенатор Джеррі Моран.

Коли завершиться рятувальна операція

Пасажирський борт мав приземлитися у столичному аеропорту імені Рейгана. Повітряний простір над цим летовищем вважається найбільш завантаженим, але авіатрощ чи повітряних інцидентів тут не траплялося ще з 2008 року. Тому випадок дуже резонансний, тим паче, що жертв потенційно може бути аж 67.

О 20:48 ми отримали повідомлення про авіаційний інцидент за участю комерційного літака і гелікоптера. Наші підрозділи негайно відреагували й розгорнули 3 катери, а також негайно запросили ресурси взаємодопомоги. Це активна операція, яка триватиме багато годин,

– зауважив начальник пожежної охорони Річард Боннетт.

Наразі аеропорт імені Рейгана повністю перекритий до 5:00 ранку 31 січня. До цього часу триватиме розслідування. Загалом до операції залучили понад 300 рятувальників. В небі над річкою, куди впали два повітряні судна, патрулюють гелікоптери. Масштабне розслідування, щоб з'ясувати причини катастрофи, триває.

До слова, західні експерти зауважують, що пілоти літака могли навіть не бачити гелікоптер, бо до землі їм залишалося всього кілька сотень футів. Тому головне питання в тому, на чому були зосереджені пілоти військового гелікоптера.