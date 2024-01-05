Вагомі втрати: полковник запасу сказав, скільки літаків Су-34 росіяни здатні виробляти

Упродовж останніх тижнів Україна знищила 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34. Для росіян це дійсно вагомі втрати.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що окупанти мають близько сотні нових літаків на кожну позицію. Йдеться про Су-30, Су-34, Су-35. Тому такі втрати є доволі відчутними для загарбників.

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Якщо Україна знищуватиме навіть по 1 Су-34 в місяць, то за рік це вже буде більш ніж 10% від загальної кількості цих літаків. Судячи з усього, є можливості їх вибивати. Тут працюють як сили ППО, так і спецслужби.

Ми можемо робити "сюрпризи" для ворога. Важливо, що вдається діставати ці літаки навіть далеко на території Росії. Це свідчить про те, що наша розвідка добре працює,

– сказав Світан.

Скільки Росія виготовляє сучасних літаків

Як наголосив Світан, фактично Росія зробила свої сучасні літаки Су-30, Су-34 та Су-35 на базі Су-27. Зараз, за різними даними, окупанти мають змогу виготовляти не більш ніж два десятки таких літаків в рік. А Україна якраз десь стільки ж знищує за цей період часу.

Коли Повітряні сили матимуть на озброєнні F-16 з відповідною зброєю, то втрат російської авіації точно стане більше. І вони будуть ще відчутнішими.

Основний літак окупантів – це Су-34. Його використовують як бомбардувальник. Там йде доволі серйозне бойове навантаження. Тому одне з основних завдань – знищувати ці борти. За ними йде полювання,

– сказав Світан.

Втрати серед російської авіації: коротко