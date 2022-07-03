Авіація ЗСУ знищила за день два пункти управління та два склади боєприпасів ворога

Українська авіація активно нищить російських окупантів на всіх напрямках. За добу 2 липня вони спопелили 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління загарбників.

Також українські захисники знищили купу ворожої техніки. Загалом вони здійснили майже 15 вильотів.

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Повітряні сили знищили багато техніки росіян

Авіація Повітряних сил Збройних Сил України 2 липня працювала фактично на всіх напрямках фронту:

у Миколаївській,

Запорізькій,

Харківській,

Донецькій,

Луганській областях.

Бійці здійснили майже півтора десятка групових вильотів. Внаслідок авіаударів українських бомбардувальників та штурмовиків окупанти втратили:

2 пункти управління,

до 20 бойових броньованих машин,

до 10 танків,

2 польові склади боєприпасів,

позицію самохідної артилерійської установки.

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Загальні втрати Росії в Україні

З початку повномасштабної війни окупаційна армія зазнає в Україні катастрофічних втрат. Станом на ранок 2 липня українським захисникам вдалося ліквідувати 35,87 тисячі загарбників.

Окрім особового складу, Росія стрімко втрачає техніку. Зокрема, ЗСУ вже спопелили:

1582 танки,

3737 бойових броньованих машин,

800 артилерійських систем,

246 реактивних систем залпового вогню,

105 засобів протиповітряної оборони,

217 літаків,

186 гелікоптерів,

653 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня,

144 крилаті ракети,

15 кораблів та катерів,

2614 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

61 одиницю спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що найбільше втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

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